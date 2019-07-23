"Крылья" объявили о трансфере Рохеля через четыре дня после "Тулузы"

"Крылья Советов" объявили о переходе Агустина Рохеля в "Тулузу". Уругвайский защитник подписал четырехлетний контракт с французским клубом, который в прошлом году финишировал 16-м в таблице лиги 1.

"Тулуза" официально объявила о трансфере Рохеля еще 4 дня назад, 19 июля.

Ранее гендиректор самарцев Виталий Шашков сообщил, что "Крылья" получили за игрока 2,5 миллиона евро.

Рохель перешел в "Крылья Советов" прошлым летом. В сезоне-2018/19 на счету 21-летнего уругвайца 14 матчей в РПЛ, 2 – в Олимп-Кубке России и 2 – в переходных играх за место в премьер-лиге против "Нижнего Новгорода".

В 2017 году Рохель в составе сборной Уругвая дошел до полуфинала молодежного чемпионата мира, в матче за бронзу команда уступила итальянцам.