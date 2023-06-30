Крыховяк о возможном клубе: «Аль-Шабаб» — направление номер один»

Полузащитник Гжегож Крыховяк рассказал, что может продолжить карьеру в «Аль-Шабабе» из Саудовской Аравии.

«Есть несколько возможных направлений. Переговоры продолжаются, поэтому я не буду раскрывать подробности. Я открыт для различных предложений и, наверное, в начале июля решу, какое из них лучше для меня. «Аль-Шабаб» — направление номер один, но моему агенту звонили и другие клубы. Здесь карты еще не раскрыты, потому что в «Аль-Шабаб» происходят серьезные организационные изменения. Пока нет нового тренера, поэтому некоторые решения отложены. Нам нужно немного подождать», — приводит слова Крыховяка meczyki.pl.

Ранее стало известно, что Крыховяк разорвал контракт с «Краснодаром». Полузащитник перешел в краснодарскую команду из «Локомотива» в августе 2021 года. В марте 2022 года 32-летний футболист приостановил контракт с клубом и завершил сезон в греческом АЕК. На следующий сезон хавбек был арендован «Аль-Шабабом».