Итальянский агент считает возможными трансферы игроков РПЛ в Европу

Агент Федерико Пасторелло высказался о возможных переходах игроков РПЛ в Европу.

«Конечно, такие трансферы возможны. В РПЛ есть хорошие игроки. Они интересны клубам Европы», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

28 июня инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил об интересе «Лацио», «Вероны», «Дженоа» и «Спортинга» к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.