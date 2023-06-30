Итальянский агент считает возможными трансферы игроков РПЛ в Европу
Агент Федерико Пасторелло высказался о возможных переходах игроков РПЛ в Европу.
«Конечно, такие трансферы возможны. В РПЛ есть хорошие игроки. Они интересны клубам Европы», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».
28 июня инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил об интересе «Лацио», «Вероны», «Дженоа» и «Спортинга» к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
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15
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Динамо – Краснодар
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