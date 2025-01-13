Круговой: «Готов к возобновлению сезона»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о медобследовании перед сборами.

«Вот только что прошли медицинский осмотр. Сейчас проверились, а потом главный врач Эдуард Безуглов скажет, все ли нормально со здоровьем. Но в целом у меня состояние хорошее. Готов к возобновлению сезона. Скоро вылетаем на первый сбор ЦСКА», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Армейцы во время сборов в ОАЭ 19 января сыграют с ОКМК (Узбекистан), 23 января — с «Ордабасы» (Казахстан). Время начала матчей станет известно позже.