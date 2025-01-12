Защитник «Ростова» Поярков рассказал о целях на остаток сезона

Защитник «Ростова» Николай Поярков ответил на вопрос о том, какие цели он себе ставит на остаток сезона-2024/25 в РПЛ.

«Закрепиться в «Ростове». Пройти год без травм. Работать много, помогать команде. Делать результативные действия», — цитирует Пояркова «РБ Спорт».

Поярков с лета прошлого года до зимней паузы на правах аренды выступал за «СКА-Хабаровск». Он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.