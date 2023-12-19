Кривцов не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не покинет кубанский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в «Краснодар» не приходило ни одно предложение по Кривцову, в клубе никто не рассматривает его уход зимой. Сам же футболист сосредоточен на успешном выступлении команды в весенней части сезона.

В нынешнем сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 22 матча и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.