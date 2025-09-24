Анатолий Воробьев рассказал, какую книгу обязательно должны прочесть президенты футбольных клубов и руководители лиг

Бывший генеральный директор «Динамо», экс-генсек РФС Анатолий Воробьев в интервью «СЭ» высказался о любимых книгах.

— Какая книжка у вас сегодня открыта?

— «Наедине с собой» Марка Аврелия. Написана почти две тысячи лет назад, но по-прежнему очень актуальна. Учит правильно смотреть на жизнь. Недавно я был в Вене, присел в парке отдохнуть и на соседнем дереве увидел табличку с цитатой из этой книги: «Наше счастье зависит от хода наших мыслей». Просто и гениально.

Президенты клубов, руководители лиг обязаны прочесть Марка Аврелия. А еще — «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, которого Толстой назвал величайшим умом в истории человечества. Сюда же отнесу Паскаля. Все знают его как ученого, математика, изобретателя арифмометра, автора закона о давлении для жидкостей и газов. Но он и философ выдающийся! Написал книгу «Мысли» — лучшее, что было опубликовано в XVII и XVIII веках.