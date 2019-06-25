Кристиан Нобоа – о победе над "Левски": "В товарищеских матчах важно почувствовать ритм игры"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился эмоциями от победы в товарищеском матче с "Левски"​ (1:0).

– Последние три-четыре дня у нас было несколько очень тяжелых занятий, и сегодня это было заметно по тому, как мы играли, – цитирует Нобоа пресс-служба клуба. – Но тренеры лучше знают, как правильно подготовится к сезону. Конечно, так и надо играть – через не могу, несмотря на то, что тяжело. Это абсолютно нормально – с каждым днем мы становимся лучше и лучше.

"Левски" оказался сильнее "Ваккера", они показали очень хороший футбол. Но мне кажется, что в этих матчах результат совсем не важен. Гораздо важнее – почувствовать ритм игры и отработать какие-то тактические взаимодействия. Думаю, сегодня у нас было несколько хороших моментов.

29 июня "Зенит" проведет две контрольные встречи – в 12.00 начнется игра с венгерским "Гонведом", в 17.30 – с "Црвеной Звездой"​.