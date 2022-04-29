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Сегодня, 13:28

Крицюк рассказал о продлении контракта с «Зенитом»

Роман Шишов
Корреспондент
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Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о продлении контракта с питерским клубом. Нынешнее соглашение заключено по схеме «1+1». Базовая часть истекает в конце сезона 2021/22.

Из-за травмы Крицюк не играет со 2 ноября и пока не тренируется в общей группе.

— Он автоматически продлевается. «1+1» — это просто формальность, — цитирует Крицюка «Спорт День за Днем».

— Даже независимо от травмы?

— Да. Мы поговорим. Теоретически, если «Зенит» или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус. Но, подчеркну, контракт продлевается в принципе.

Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жил Висенте» в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и пропустил 15 голов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kritsyuk-rasskazal-o-prodlenii-kontrakta-s-zenitom
Станислав Крицюк
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