Крицюк рассказал о продлении контракта с «Зенитом»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о продлении контракта с питерским клубом. Нынешнее соглашение заключено по схеме «1+1». Базовая часть истекает в конце сезона 2021/22.

Из-за травмы Крицюк не играет со 2 ноября и пока не тренируется в общей группе.

— Он автоматически продлевается. «1+1» — это просто формальность, — цитирует Крицюка «Спорт День за Днем».

— Даже независимо от травмы?

— Да. Мы поговорим. Теоретически, если «Зенит» или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус. Но, подчеркну, контракт продлевается в принципе.

Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жил Висенте» в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и пропустил 15 голов.