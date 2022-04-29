Кечинов: «Есть сомнения, что «Спартак» победит «Крылья Советов»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

— Хочется в воскресном матче увидеть красивый, зрелищный футбол, где будет забито много мячей, — цитирует Кечинова «РБ Спорт». — У меня есть сомнения, что «Спартак» победит. У самарцев очень приличная команда, она мне симпатична. Даже в последней игре, когда они проиграли 1:4 «Химкам», «Крылья» играли прилично. Просто произошел несчастный случай и стечение обстоятельств. «Крылья» повели в счете и могли еще забить, но это не самое главное. У них есть поставленная игра, чего нет у «Спартака». Против кого бы «Крылья» ни играли, они всегда показывают свой комбинационный футбол. У этой команды есть очень яркие игроки, поэтому «Спартаку» будет очень непросто.

— Красно-белые могут опуститься в зону стыков?

— В футболе все может произойти, но я не верю, что такое случится. Даже без поставленной игры есть отдельные футболисты, которые за счет индивидуальных действий могут решить исход матча.

«Спартак» находится на 10 месте и всего три очка отделяют команду от зоны стыковых матчей. «Крылья» идут на 7 месте.