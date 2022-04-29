Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:16

Кечинов: «Есть сомнения, что «Спартак» победит «Крылья Советов»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

— Хочется в воскресном матче увидеть красивый, зрелищный футбол, где будет забито много мячей, — цитирует Кечинова «РБ Спорт». — У меня есть сомнения, что «Спартак» победит. У самарцев очень приличная команда, она мне симпатична. Даже в последней игре, когда они проиграли 1:4 «Химкам», «Крылья» играли прилично. Просто произошел несчастный случай и стечение обстоятельств. «Крылья» повели в счете и могли еще забить, но это не самое главное. У них есть поставленная игра, чего нет у «Спартака». Против кого бы «Крылья» ни играли, они всегда показывают свой комбинационный футбол. У этой команды есть очень яркие игроки, поэтому «Спартаку» будет очень непросто.

— Красно-белые могут опуститься в зону стыков?

— В футболе все может произойти, но я не верю, что такое случится. Даже без поставленной игры есть отдельные футболисты, которые за счет индивидуальных действий могут решить исход матча.

«Спартак» находится на 10 месте и всего три очка отделяют команду от зоны стыковых матчей. «Крылья» идут на 7 месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-est-somneniya-chto-spartak-pobedit-kry-l-ya-sovetov/
Валерий Кечинов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Чех в диком свитере, воронежский Дзюба и помощник Хиддинка: кто рвется в Премьер-лигу из ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червиченко о словах Карреры: «Невостребованный специалист. Вне России он никому не нужен»

Крицюк рассказал о продлении контракта с «Зенитом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости