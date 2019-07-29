"Краснодар" выступил инициатором изменения времени начала матча с "Рубином"

"Краснодар" стал инициатором переноса начала матча пятого тура чемпионата России против "Рубина" на 2,5 часа позже изначально запланированного времени, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоится 10 августа на стадионе "Краснодара". Изначально планировалось, что игра начнется в 16.30 по московскому времени, но в понедельник пресс-служба клуба объявила об изменении времени на 19.00.

- В связи с обращением "Краснодара" и в соответствии с пунктами 6.4.1 и 6.5 регламента Российской премьер-лиги, матч 5-го тура между "Краснодаром" и "Рубином" перенесен на 19:00 мск, - говорится в сообщении.

В пункте 6.4.1 указано, что клубы, участвующие в отборочных стадиях еврокубков, имеют право на перенос соответствующих ближайших матчей чемпионата исключительно в пределах указанных в календаре дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура.