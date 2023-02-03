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Сегодня, 18:40

«Нижний Новгород» переиграл «Каспий» в товарищеском матче

Виталий Косик
Корреспондент
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«Нижний Новгород» одержал победу над казахстанским «Каспием» в товарищеском матче на сборах в Турции — 2:0.

В составе нижегородцев отличились защитник Лукас Масоэро и полузащитник Ярослав Михайлов.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 матчей.

Товарищеские матчи. Клубы

«Нижний Новгород» (Россия) — «Каспий» (Казахстан) — 2:0

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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