«Нижний Новгород» переиграл «Каспий» в товарищеском матче

«Нижний Новгород» одержал победу над казахстанским «Каспием» в товарищеском матче на сборах в Турции — 2:0.

В составе нижегородцев отличились защитник Лукас Масоэро и полузащитник Ярослав Михайлов.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 матчей.

Товарищеские матчи. Клубы

«Нижний Новгород» (Россия) — «Каспий» (Казахстан) — 2:0