"Краснодар" – "Сочи": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Сочи" на матч третьего тура чемпионата России. Встреча пройдет 27 июля, начало – в 19.00 (мск).
Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес – Камболов, Намли, Вилена – Ари, Игнатьев, Вандерсон.
Стартовый состав "Сочи": Заболотный – Юрганов, Кудряшов, Калугин, Миландинович – Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой – Полоз.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Опрос
Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Дополнительная информация
Загрузка...