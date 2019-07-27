17:30 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" – "Сочи": стали известны стартовые составы

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Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Сочи" на матч третьего тура чемпионата России. Встреча пройдет 27 июля, начало – в 19.00 (мск).

Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес – Камболов, Намли, Вилена – Ари, Игнатьев, Вандерсон.

Стартовый состав "Сочи": Заболотный – Юрганов, Кудряшов, Калугин, Миландинович – Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой – Полоз.

Краснодар – Сочи

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