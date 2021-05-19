«Краснодар» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных команд
В матче 26-го тура молодежного первенства России «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). «Быки» набрали 61 очко и занимают второе место.
«Динамо» обыграло «Урал» (3:0). «Ростов» выиграл у «Локомотива» (1:0). «Спартак» одержал победу в матче со «Строгино» (4:2).
Молодежное первенство России
26-й тур
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Рубин — мол.» (Казань) — 1:1 (1:0)
Голы: Манелов, 38 (1:0). Фаттахов, 81 (1:1).
19 мая. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«Динамо — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0)
Голы: Владимиров, 17 (1:0). Мухин, 71 (2:0). Кипкаев, 89 (3:0).
19 мая. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Колотиевский, 36.
19 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
«Спартак — мол.» (Москва) — «Строгино — мол.» (Москва) — 4:2 (2:2)
Голы: Соколов, 5 (0:1). Камлашев, 15 — с пенальти (0:2). Шильцов, 23 (1:2). Лайкин, 30 (2:2). Шильцов, 57 (3:2). Кутателадзе, 74 (4:2).
19 мая. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 5:0 (0:0)
Голы: Конев, 48 (1:0). Суханов, 70 (2:0). Тузиков, 76 — с пенальти (3:0). Поляков, 84 (4:0). Конев, 90+1 (5:0).
19 мая. Тула. Стадион «СШ Арсенал».
«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 0:3 (0:1)
Голы: Томашев, 11 (0:1). Мохбалиев, 77 — с пенальти (0:2). Ахатов, 84 (0:3).
Удаление: Струков (Тамбов — мол.), 54.
19 мая. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».
«Химки — мол.» (Химки) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 1:2 (0:2)
Голы: Донцов, 38 — с пенальти (0:1). Донцов, 43 (0:2). Предеус, 60 (1:2).
19 мая. Химки. Стадион «Новые Химки».
«Чертаново — мол.» (Москва) — «УОР №5» (Егорьевск) — 5:4 (2:2)
Голы: Половцев, 16 (0:1). Галимзянов, 21 (0:2). Молодняков, 27 (1:2). Левин, 31 (2:2). Коваленко, 52 (3:2). Половцев, 60 (3:3). Попов, 62 (4:3). Якименко, 88 (5:3). Галимзянов, 90+3 (5:4).
19 мая. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
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