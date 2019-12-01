«Краснодар» разгромил «Тамбов» в молодежном первенстве

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Тамбовом» (4:1) в матче 18-го тура молодежного первенства. Встреча прошла в Краснодаре.

В составе «Краснодара» отличились полузащитник Эдуард Сперцян, защитники Вячеслав Литвинов и Ираклий Манелов, форвард Илья Воротников. У «Тамбова» единственный гол забил хавбек Дмитрий Меренчуков.

Молодежные команды

18-й тур

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 4:1 (2:0)

Голы: Сперцян, 26 — с пенальти (1:0). Литвинов, 37 (2:0). Меренчуков, 48 (2:1). Воротников, 60 (3:1). Манелов, 69 (4:1).

Судья: Лацвиев (Шахты).

1 декабря. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».