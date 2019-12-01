«Краснодар» разгромил «Тамбов» в молодежном первенстве
18:32
«Краснодар» одержал разгромную победу над «Тамбовом» (4:1) в матче 18-го тура молодежного первенства. Встреча прошла в Краснодаре.
В составе «Краснодара» отличились полузащитник Эдуард Сперцян, защитники Вячеслав Литвинов и Ираклий Манелов, форвард Илья Воротников. У «Тамбова» единственный гол забил хавбек Дмитрий Меренчуков.
Молодежные команды
18-й тур
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 4:1 (2:0)
Голы: Сперцян, 26 — с пенальти (1:0). Литвинов, 37 (2:0). Меренчуков, 48 (2:1). Воротников, 60 (3:1). Манелов, 69 (4:1).
Судья: Лацвиев (Шахты).
1 декабря. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
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