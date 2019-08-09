"Краснодар" разгромил "Рубин" в молодежном первенстве

"Краснодар" разгромил "Рубин" (5:1) в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились Дмитрий Пивоваров, Эдуард Сперцян (с пенальти), Руслан Апеков, Богдан Рейхмен и Олег Ознобихин. Единственный гол гостей на счету Антона Шолоха, который реализовал пенальти.
Молодежные команды
5-й тур
"Краснодар - мол." (Краснодар) - "Рубин - мол." (Казань) - 5:1 (3:1)
Голы: Пивоваров, 5 (1:0). Шолох, 28 - с пенальти (1:1). Сперцян, 38 - с пенальти (2:1). Апеков, 41 (3:1). Рейхмен, 59 (4:1). Ознобихин, 77 (5:1).
Судья: Лацвиев (Шахты).
9 августа. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".
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