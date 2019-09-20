«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Как и сообщал накануне «СЭ», «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым, информирует официальный сайт клуба. Полузащитник во вторник вышел из исправительной колонии, его соглашение с кубанцами было рассчитано до декабря этого года.

«Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты", — говорится в сообщении «Краснодара», к которому был приложена видеонарезка игры Мамаева за команду.

Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО. «Зенит» продлил с Кокориным контракт, но в пятницу РФС отказался регистрировать его вне трансферного окна.