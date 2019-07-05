09:20 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" радуется победе на турнире в Австрии. Видео

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"Краснодар" в своем Twitter поделился видео с награждения на товарищеском предсезонном турнире в Австрии.

– С удовольствием поучаствовали в предсезонном турнире и рады, что победили!, – подписал клуб видеоролик. В решающем матче турнира "быки" обыграли "Спартак" (2:1).

Второе место в Австрии занял "Ростов", третье – "Спартак", четвертое – ЦСКА.

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