"Краснодар" радуется победе на турнире в Австрии. Видео

"Краснодар" в своем Twitter поделился видео с награждения на товарищеском предсезонном турнире в Австрии.

– С удовольствием поучаствовали в предсезонном турнире и рады, что победили!, – подписал клуб видеоролик. В решающем матче турнира "быки" обыграли "Спартак" (2:1).

Второе место в Австрии занял "Ростов", третье – "Спартак", четвертое – ЦСКА.