"Краснодар" радуется победе на турнире в Австрии. Видео

"Краснодар" в своем Twitter поделился видео с награждения на товарищеском предсезонном турнире в Австрии.
– С удовольствием поучаствовали в предсезонном турнире и рады, что победили!, – подписал клуб видеоролик. В решающем матче турнира "быки" обыграли "Спартак" (2:1).
Второе место в Австрии занял "Ростов", третье – "Спартак", четвертое – ЦСКА.
С удовольствием поучаствовали в предсезонном турнире и рады, что победили! 🖤💚– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 5, 2019
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