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«Краснодар» проведет сборы в ОАЭ и Испании

10:14
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«Краснодар» отправился в отпуск на зимний перерыв, сообщается на официальном сайте клуба.

13 января 2021 года команда вновь соберется в Краснодаре. Первый сбор пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 27 января, второй «быки» проведут в испанской Марбелье с 31 января по 11 февраля.

Ближайший официальный матч «Краснодар» проведет 18 февраля против загребского «Динамо» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=138015

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