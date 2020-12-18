«Краснодар» проведет сборы в ОАЭ и Испании

«Краснодар» отправился в отпуск на зимний перерыв, сообщается на официальном сайте клуба.

13 января 2021 года команда вновь соберется в Краснодаре. Первый сбор пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 27 января, второй «быки» проведут в испанской Марбелье с 31 января по 11 февраля.

Ближайший официальный матч «Краснодар» проведет 18 февраля против загребского «Динамо» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.