«Краснодар» представил форму на новый сезон

«Краснодар» представил форму на сезон-2020/21. Фотографии опубликованы на официальном сайт клуба. Производитель формы — компания PUMA.

Домашний комплект выполнен в классическом сочетании черного и зеленого цветов и украшен геометрическим узором. Выездная форма — в белом цвете, а украшают ее те же асимметрические элементы, но уже в светло-серой расцветке.

Новая форма уже поступила в продажу.