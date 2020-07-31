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«Краснодар» представил форму на новый сезон

10:12
Новая форма &quot;Краснодара&quot;. Фото ФК "Краснодар".
Новая форма &quot;Краснодара&quot;. Фото ФК "Краснодар".
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«Краснодар» представил форму на сезон-2020/21. Фотографии опубликованы на официальном сайт клуба. Производитель формы — компания PUMA.

? Футбольный клуб «Краснодар» и PUMA @pumafootball представляют форму сезона 20/21 ? ?? Домашний комплект выполнен в классическом сочетании чёрного и зелёного цветов и украшен геометрическим узором. ?? Выездная форма — в белом цвете, а украшают её те же асимметрические элементы, но уже в светло-серой расцветке. Форма PUMA создаётся по особой современной технологии, соответствующей самым высоким требованиям — с использованием «дышащего» жаккарда. В комбинации с облегающим кроем он в точности соответствует требованиям футболистов высочайшего класса. Благодаря этому внешняя сторона футболок и их рукава имеют необходимый уровень воздухопроницаемости. Новая форма уже в продаже в официальном клубном магазине и в интернет-магазине ФК «Краснодар». ? 3 августа она пополнит коллекцию онлайн-магазина PUMA.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

Домашний комплект выполнен в классическом сочетании черного и зеленого цветов и украшен геометрическим узором. Выездная форма — в белом цвете, а украшают ее те же асимметрические элементы, но уже в светло-серой расцветке.

Новая форма уже поступила в продажу.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137065

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