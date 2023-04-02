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Сегодня, 17:35

«Краснодар» повторил рекорд РПЛ, разгромив «Химки»

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Футболисты «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар», разгромив «Химки» (6:0) в 21-м туре РПЛ, повторил рекорд чемпионата России.

Разгромив «Химки» в матче 21-го тура (6:0), «Краснодар» стал третьей командой, которой удалось победить на чужом поле с разницей в шесть мячей. Ранее унизить хозяев поля трижды получалось у «Спартака» (в Екатеринбурге и два раза в Тюмени) и «Сочи». Кроме того, домашнее поражение со счетом 0:6 есть в пассиве у «Томи». Однако, сибиряки в сезоне-2016/17 принимали «Ростов» лишь формально. Игра прошла на поле ростовского стадион «Олимп-2».

Самые крупные домашние поражения в чемпионатах России (без учета матчей на нейтральном и чужом полях)

Дата

Город

Хозяева

Гости

Счет

17.07.1993

Екатеринбург

Уралмаш

Спартак

2:8

22.10.1995

Тюмень

Динамо-Газовик

Спартак

0:6

05.07.1998

Тюмень

Тюмень

Спартак

0:6

30.04.2022

Казань

Рубин

Сочи

0:6

02.04.2023

Химки

Химки

Краснодар

0:6

Заодно краснодарцы повторили клубный рекорд. Семь лет назад черно-зеленые отправили семь безответных мячей в ворота «Урала». Однако, та встреча проходила в Краснодаре. Кстати, самый результативный матч в своей истории «быки» также провели с «Химками». В сентябре 2020 года команда Мурада Мусаева огорчила Илью Лантратова семь раз, пропустив в ответ два мяча.

Самые крупные победы в истории «Краснодара»

Дата

Турнир

Главный тренер

Матч

Разность

10.04.2016

Премьер-лига

Олег Кононов

Урал (д) — 6:0

+6

02.04.2023

Премьер-лига

Владимир Ивич

Химки (г) — 6:0

+6

18.09.2020

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Химки (д) — 7:2

+5

21.09.2012

Премьер-лига

Славолюб Муслин

Мордовия (д) — 6:1

+5

10.07.2008

Второй дивизион

Владимир Волчек

Сочи-04 (д) — 5:0

+5

24.07.2014

Лига Европы

Олег Кононов

Калев (д) — 5:0

+5

25.09.2014

Кубок России

Олег Кононов

Сокол (г) — 5:0

+5

31.03.2019

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Анжи (д) — 5:0

+5

13.12.2020

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Локомотив (д) — 5:0

+5

05.12.2020

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Ротор (д) — 5:0

+5

Футбол
ФК Краснодар
ФК Химки
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Крылья Советов

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