«Краснодар» повторил рекорд РПЛ, разгромив «Химки»
«Краснодар», разгромив «Химки» (6:0) в 21-м туре РПЛ, повторил рекорд чемпионата России.
Разгромив «Химки» в матче 21-го тура (6:0), «Краснодар» стал третьей командой, которой удалось победить на чужом поле с разницей в шесть мячей. Ранее унизить хозяев поля трижды получалось у «Спартака» (в Екатеринбурге и два раза в Тюмени) и «Сочи». Кроме того, домашнее поражение со счетом 0:6 есть в пассиве у «Томи». Однако, сибиряки в сезоне-2016/17 принимали «Ростов» лишь формально. Игра прошла на поле ростовского стадион «Олимп-2».
Самые крупные домашние поражения в чемпионатах России (без учета матчей на нейтральном и чужом полях)
|
Дата
|
Город
|
Хозяева
|
Гости
|
Счет
|
17.07.1993
|
Екатеринбург
|
Уралмаш
|
Спартак
|
2:8
|
22.10.1995
|
Тюмень
|
Динамо-Газовик
|
Спартак
|
0:6
|
05.07.1998
|
Тюмень
|
Тюмень
|
Спартак
|
0:6
|
30.04.2022
|
Казань
|
Рубин
|
Сочи
|
0:6
|
02.04.2023
|
Химки
|
Химки
|
Краснодар
|
0:6
Заодно краснодарцы повторили клубный рекорд. Семь лет назад черно-зеленые отправили семь безответных мячей в ворота «Урала». Однако, та встреча проходила в Краснодаре. Кстати, самый результативный матч в своей истории «быки» также провели с «Химками». В сентябре 2020 года команда Мурада Мусаева огорчила Илью Лантратова семь раз, пропустив в ответ два мяча.
Самые крупные победы в истории «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Матч
|
Разность
|
10.04.2016
|
Премьер-лига
|
Олег Кононов
|
Урал (д) — 6:0
|
+6
|
02.04.2023
|
Премьер-лига
|
Владимир Ивич
|
Химки (г) — 6:0
|
+6
|
18.09.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Химки (д) — 7:2
|
+5
|
21.09.2012
|
Премьер-лига
|
Славолюб Муслин
|
Мордовия (д) — 6:1
|
+5
|
10.07.2008
|
Второй дивизион
|
Владимир Волчек
|
Сочи-04 (д) — 5:0
|
+5
|
24.07.2014
|
Лига Европы
|
Олег Кононов
|
Калев (д) — 5:0
|
+5
|
25.09.2014
|
Кубок России
|
Олег Кононов
|
Сокол (г) — 5:0
|
+5
|
31.03.2019
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Анжи (д) — 5:0
|
+5
|
13.12.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Локомотив (д) — 5:0
|
+5
|
05.12.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Ротор (д) — 5:0
|
+5
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4