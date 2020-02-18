«Краснодар» потерял двух центральных защитников перед возобновлением сезона

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович из-за травмы пропустит около семи недель, сообщил главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель.

— Мартыновича в спарринге с норвежским «Молде» подстерегла травма мышцы задней поверхности бедра. Узнавали, насколько все серьезно?

— Да. Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель, — цитирует тренера «Прессбол».

Ранее травму получил другой центральный защитник «быков» Урош Спаич. В январе он перенес операцию на голеностопном суставе. «У Уроша была плановая операция на голеностопном суставе. Когда ее провели, поняли, что сроки восстановления увеличатся до 8-9 недель», — говорил главный тренер Мурад Мусаев пресс-службе «Краснодара». Таким образом, он также пропустит первые матчи после возобновления сезона.