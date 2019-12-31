Российская премьер-лига на своем официальном сайте сообщила об отзаявках в составах команд.

«Краснодар» отзаявил защитника Ивана Таранова. 33-летний футболист расторг контракт по взаимному согласию сторон.

Таранов защищал цвета «Краснодара-2», проведя за полтора сезона в Олимп-ФНЛ 43 матча и забил 5 голов. В нынешнем первенстве на его счету 2 мяча в 15 играх. За первую команду защитник один раз вышел на замену в Лиге Европы.

ЦСКА отзаявил полузащитника Лукаса Сантоса после того, как не выкупил его из аренды у «Васку да Гама». 20-летний бразилец в текущем сезоне провел пять матчей за ЦСКА. Голов и результативных передач в его активе нет.