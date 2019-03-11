"Краснодар" одержал победу над "Оренбургом" в молодежном первенстве

"Краснодар" дома переиграл "Оренбург" со счетом 2:1 в матче 19-го тура первенства молодежных команд чемпионата России. В составе победитилей дублем отметился нападающий Илья Воротников.

"Краснодар" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 33 очками. "Оренбург" с 12 баллами располагается на 14-й строчке.

19-й тур

"Краснодар – мол." (Краснодар) – "Оренбург – мол." (Оренбург) – 2:1 (1:1)

Голы: Стрельцов, 28 (0:1). Воротников, 43 (1:1). Воротников, 61 (2:1).

Судья: Харин (Вологда).

11 марта. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

Все о молодежном первенстве – здесь