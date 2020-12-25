РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» объявил об уходе из клуба тренера Захаряка

Теги:

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что Игорь Захаряк покинул тренерский штаб команды по обоюдному согласию сторон.

Захаряк работал с «быками» с лета 2020 года.

«ФК «Краснодар» благодарит Игоря Захаряка за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — написано в заявлении клуба.

«Краснодар» с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=138040

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир