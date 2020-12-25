«Краснодар» объявил об уходе из клуба тренера Захаряка

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что Игорь Захаряк покинул тренерский штаб команды по обоюдному согласию сторон.

Захаряк работал с «быками» с лета 2020 года.

«ФК «Краснодар» благодарит Игоря Захаряка за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — написано в заявлении клуба.

«Краснодар» с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.