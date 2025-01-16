«Краснодар» может подписать защитника Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз»

Защитник «Ньюэллс Олд Бойз» Ангело Мартино может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Racing de Alma.

По сведениям источника, российский клуб лидирует в гонке за 26-летнего аргентинца, который не смог договориться с «Расингом» о зарплате.

В минувшем сезоне Мартино провел 37 матчей, в которых сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.