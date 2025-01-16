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Сегодня, 10:09

«Краснодар» может подписать защитника Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ньюэллс Олд Бойз» Ангело Мартино может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Racing de Alma.

По сведениям источника, российский клуб лидирует в гонке за 26-летнего аргентинца, который не смог договориться с «Расингом» о зарплате.

В минувшем сезоне Мартино провел 37 матчей, в которых сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.

ФК Краснодар
ФК Ньюэллз Олд Бойз
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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