«Краснодар» — «Крылья Советов»: Писарский отыграл один мяч

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский отличился в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

27-летний форвард забил мяч на 85-й минуте. Это его первый гол в чемпионате России за самарскую команду (и под новой фамилией). Счет в игре стал 2:1 в пользу «быков».