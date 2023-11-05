«Краснодар» — «Крылья Советов»: Писарский отыграл один мяч
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский отличился в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».
27-летний форвард забил мяч на 85-й минуте. Это его первый гол в чемпионате России за самарскую команду (и под новой фамилией). Счет в игре стал 2:1 в пользу «быков».
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|31
|
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|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
4
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|5
|6
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|
5
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|5
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|
6
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|
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|3
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|12
|
14
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|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
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|3
|0
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|13-20
|9
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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