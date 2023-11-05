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Сегодня, 15:40

«Динамо» оплатило сбор в Турции для футболистов 2Drots

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал, что «Динамо» оплатило сбор в Турции для медиакоманды, чтобы игроки смогли пройти подготовку.

«Товарищеский матч — это на вывеске, но, естественно, «Динамо» свои задачи решает, мы хотим преподнести болельщикам, что 2Drots является хорошим раздражителем и командой, которая может оказать сопротивление. Мы не говорим о победе, кто думал, что мы ЦСКА сможем обыграть, да, там был неполный состав, но все равно ЦСКА — это бренд. Здесь то же самое, ребята рвутся в бой, мы подготовку начали, сейчас на сборы съездим. Поэтому все хотят выиграть, хотят хорошо сыграть, чтобы порадовать своих болельщиков и родных. «Динамо» оплатило нам недельный сбор в Турции, спасибо им за это. Подготовимся, поедем. Если честно, мы не хотели играть, потому что закончили сезон. Игра должна была состояться после Московского кубка селебрити, но «Динамо» не смогло, у них были свои матчи. Потом была обговорена дата какая-то, но меня не устроила, потому что мы ушли в отпуск, не тренировались 30 дней. Как мы будем играть? Это, наверное, неуважение к «Динамо» и ко всем, кто будет смотреть. Поэтому мы попросили перенести матч, «Динамо» определило сроки. Мы сказали, что поедем, если будет сбор, они предоставили, спасибо им за это. Сейчас подготовимся, посмотрим, что будет 18 ноября», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

18 ноября в Москве на «ВТБ Арене» состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и командой Медиалиги 2DROTS. Начало встречи — в 17.30 (Мск).

Источник: https://tass.ru/sport/19207911
Футбол
РПЛ
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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3
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
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 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
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 Факел 14 5 3 6 13-16 18
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 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
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