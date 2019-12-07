«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура чемпионата России. На гол Ивана Облякова ответил Ари — его удар с пенальти отбил Игорь Акинфеев, но форвард оказался первым на добивании.

Отметим, что арбитр Василий Казарцев по ходу встречи несколько раз консультровался с ВАР — финальный свисток прозвучал на 101-й минуте.

«Краснодар» (35 очков) поднялся на второе место, отставание от лидера — «Зенита» 10 очков.

ЦСКА догнал «Локомотив» — у московских команд по 34 очка.

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19-й тур

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1 (0:1)

Голы: Обляков, 15 (0:1). Ари, 63 (1:1).

Нереализованный пенальти: Ари, 63 (вратарь).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон (Камболов, 83), Газинский, Вилена, Вандерсон Масиэл, Ари (Берг, 87), Стоцкий (Скопинцев, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Обляков (Ахметов, 83), Бистрович, Дзагоев (Набабкин, 66), Кучаев, Влашич (Бийол, 87), Чалов.

Предупреждения: Влашич, 42. Дзагоев, 57. Обляков, 62. Чалов, 65. Набабкин, 74. Дивеев, 90+1. Вилена, 90+9.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Березнев, Усачев (оба — Ростов-на-Дону).

ВАР: Сухой (Люберцы). Кукуян (Сочи).

7 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар».

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