«Краснодар» готов заплатить за трансфер Гонсалеса 4 миллиона евро

«Краснодар» договорился о трансфере защитника «Мальорки» Джованни Гонсалеса, информирует COPE.

По данным источника, сумма за переход игрока составит около 4 миллионов евро. «Краснодар» готов платить 29-летнему игроку в два раза выше, чем он получал в Испании.

В СМИ пишут, что о переходе защитника официально будет объявлено в ближайшее время. На данный момент он тренируется с «Мальоркой».

Гонсалес перешел в «Мальорку» в 2022 году. За это время он провел 71 матч во всех турнирах, забил четыре гола.