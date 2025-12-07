«Краснодар» — ЦСКА: Кордоба сравнял счет

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счет в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:1.

Колумбиец отличился после прострела Жуана Батчи в штрафной армейцев на 38-й минуте встречи. За две минуты до этого форвард получил желтую карточку.

Гол в ворота ЦСКА стал для Кордобы восьмым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.