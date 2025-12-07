«Краснодар» — ЦСКА: Мойзес получил красную карточку

Защитник ЦСКА Мойзес получил вторую желтую карточку и был удален с поля в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара».

Бразилец получил первое предупреждение в первом тайме за фол на форварде «быков» Джоне Кордобе. В перерыве футболисты пообщались на повышенных тонах в подтрибунном помещении, но затем помирились.

На 68-й минуте футболист получил вторую желтую карточку за столкновение с полузащитником «Краснодара» Жуаном Батчи.

Мойзес получил первую красную карточку в сезоне-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.