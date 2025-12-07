«Краснодар» — ЦСКА: Виктор Са вывел хозяев вперед в начале второго тайма

Нападающий «Краснодара» Виктор Са вывел свою команду вперед в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА — 2:1.

Бразилец отличился после подачи с углового на 51-й минуте встречи.

Гол в ворота ЦСКА стал для Са пятым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Краснодар» — ЦСКА.