«Краснодар» — ЦСКА: Батчи забил ударом издали

«Краснодар» забил третий гол в домашнем матче с ЦСКА в 18-м туре РПЛ — 3:1.

На 70-й минуте отличился Жоау Батчи, пробив в угол из-за пределов штрафной.

«Быки» забили гол спустя две минуты после удаления защитника армейцев Мойзеса. Бразилец получил вторую желтую карточку после фола на Батчи.