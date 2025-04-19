«Краснодар» — «Ахмат»: Сперцян с пенальти снова вывел хозяев вперед

«Краснодар» вышел вперед в матче против «Ахмата» в 25-м туре РПЛ — 2:1.

На 78-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Владимир Москалев назначил одиннадцатиметровый за попадание мяча в руку Максима Самородова после просмотра видеоповтора.