«Краснодар» — «Ахмат»: Мелкадзе сравнял счет

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе сравнял счет в матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:1.

Форвард отличился на 52-й минуте встречи.

Гол в ворота «Краснодара» стал для Мелкадзе первым в сезоне-2024/25. До этого у него была 1 результативная передача в 7 играх за «Ахмат».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».