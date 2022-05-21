«Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью

«Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 67-й минуте счет открыл нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. На 90+2 минуте сравнял Эдуард Сперцян.

Отметим, что на 45+2 минуте нападающий «Ахмата» Идрис Умаев не реализовал пенальти.

«Краснодар» набрал 50 оков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 42 очка и 7-я позиция.