"Красно-белые ходоки". Афиша к матчу "Ростов" – "Спартак" в стиле сериала "Игра престолов"

Официальный Твиттер "Ростова" опубликовал афишу к матчу 23-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча пройдет 14 апреля на стадионе "Ростов Арена", начало – в 19.00 (мск).
– Красно-белые ходоки против Валерийской стали, – написал "Ростов", прикрепив соответствующее фото с главным тренером Валерием Карпиным.
Ходоки – персонажи "Игры престолов". Нечеловеческая раса, которые обитают на крайнем севере. Являются главной угрозой выживанию людей. Валерийская сталь – сплав особого рода, который помогал уничтожать белых ходоков.
"Игра близко". "Ростов" анонсировал матч со "Спартаком" в стиле "Игры престолов"
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) 5 апреля 2019 г.
Меньше двух недель до супер матча!
Билеты:https://t.co/02xQjZz7EY pic.twitter.com/IyyYHuBjFs
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