Крал не жалеет о переходе в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал в своем Instagram фотографию с матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4).

21-летний чешский футболист подвел итоги выступления команды по итогам 19 туров.

«Прошлые месяцы не были легкими для всех нас, но мы должны помнить эти моменты! Учиться на ошибках и не повторять их. Только так мы можем стать лучше. Но в любом случае это был большой год для меня! Я ни о чем не жалею и очень рад за то, где я играю. В прошлом сезоне я сыграл около 55 матчей, после того, как у меня было всего 10 выходных, а в этом сезоне — 25 матчей. Теперь пришло время «выключиться» и хорошо отдохнуть. Большое спасибо всем вам за ваши сообщения, поддержку и силу, которую вы оказываете мне каждый день. Мы увидим в следующем сезоне», — подписал фото Крал.

В текущем сезоне Крал провел 13 матчей за «Спартак» и не отметился результаттивными действиями. Хавбек перешел в московский клуб из пражской «Славии» в сентябре 2019-го.

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