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Корниленко: «Очень доволен тем, что контракт с Владиславом Шитовым подписан на 3,5 года»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал выкуп у «Спартака» прав на нападающего Владислава Шитова. В начале сезона 19-летний футболист играл за самарский клуб на правах аренды.

«Футболист адаптирован к премьер-лиге и нашим требованиям. Футболист молодежной сборной России 2003 года, может играть на нескольких позициях в группе атаки. Мы им довольны и были заинтересованы в том, чтобы он стал нашим игроком на постоянной основе, и хорошо отработали этот момент. Я очень доволен тем, что контракт подписан на 3,5 года», — цитирует Metaratings.ru Корниленко.

В этом сезоне Владислав Шитов сыграл в 17 матчах и забил 2 гола.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-o-vykupe-shitova-u-spartaka-dovolen-chto-podpisali-kontrakt-na-3-5-goda-on-budet-razvivatsya-230081/
Сергей Корниленко
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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