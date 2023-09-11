Корнеев: «Бенфика» просит у «Зенита» 100 миллионов за Нереса? Невиданная наглость!"

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что питерцам не нужно переплачивать за вингера «Бенфики» Давида Нереса.

— Верите ли вы в то, что «Зенит» купит у «Бенфики» атакующего полузащитника Давида Нереса? Или эта история уже отыграна?

— То, что португальцы требуют за Нереса те суммы, про которые читал, — это просто маразм! Игрок не стоит даже половины такой цены. Это можно увидеть и по его игре, и по статистике. Нерес точно не уровень Малкома. Непонятно, как он тут адаптируется. По большому счету это слишком дорогой трансфер за футболиста без соответствующей статистики. Да, талантливый парень, но не более того. Риск!

— Писали, что «Бенфика» просит за него 100 миллионов, «Зенит» готов выложить 30-35. По вашему мнению, бразилец не стоит и 35?

— Говоря о «маразме», я имел в виду сумму в 40 миллионов. Сейчас Нерес не стоит и 20! А если говорить о 100 миллионах, то это уже вообще... Ну какие могут быть 100?! Понятно, что сейчас все пытаются банковать, но это уже просто какой-то беспредел! 100 миллионов за Нереса — какая-то невиданная наглость!

Нерес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 26-летний бразилец сделал две результативные передачи в 4 матчах за португальскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вингера в 25 миллионов евро.