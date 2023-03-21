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Корнеев связал последние неудачи «Зенита» со слабой игрой легионеров

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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев объяснил, с чем связаны последние поражения петербуржцев в чемпионате и Кубке России.

«На мой взгляд, неудачи питерцев в последних матчах связаны со слабой игрой легионеров. Клаудиньо сейчас находится в полусонном состоянии. Он просто исчез, его вообще не видно на поле. Вендел до недавнего времени был мотором команды, появлялся везде и всюду. Теперь он тоже двигается гораздо меньше. Кроме того, в матче против ЦСКА сильно сказалось отсутствие Барриоса. В результате «Зениту» не удается вскрыть оборону соперника и забить быстрый первый гол. Раньше после этого соперники раскрывались, и питерцы, используя свое преимущество в скорости, увеличивали счет. Теперь же этого не происходит», — приводит слова Корнеева Betonmobile.ru.

У «Зенита» два поражения в двух последних встречах. 15 марта сине-бело-голубые проиграли «Динамо» (1:1, 4-5 по пенальти) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. 19 марта команда Сергея Семака уступила ЦСКА со счетом 0:1 в 20-м туре РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/igor-korneev-poslednie-neudachi-zenita-svyazanyi-so-slaboy-igroy-legionerov
Игорь Корнеев
ФК Зенит
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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