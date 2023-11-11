Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:55

Корнеев: «Когда Марио поправится, будет играть он, а не Мантуан»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Ждете каких-либо сюрпризов от Сергея Семака по составу «Зенита» на матч с «Краснодаром»?

— Семак выставит сильнейший состав, который у него есть. Меня удивит, если он сыграет с тремя центральными защитниками.

— Алип стал твердым игроком основы. Сюрприз для вас?

— Нет. Алип достаточно надежный защитник, чего нельзя сказать о талантливом Ренане, который постоянно что-то выдумывает на ровном месте. Так что выбор тренера вполне логичен.

— А ведь Ренана некоторые специалисты не так давно сватали чуть ли не в «Реал». Что с ним не так?

— Такие спады свойственны молодым игрокам, которые, что называется, могут заблуждаться на своем пути. Главное, чтобы Ренан быстро делал выводы из происходящего, учился на своих ошибках и прибавлял.

— Удивляет прогресс Мантуана, который играет на позиции правого латераля?

— Мантуан достаточно мультифункционален. Но я не думаю, что мы должны говорить о его прогрессе. Он просто играет на своих сильных качествах.

— При схеме 3-5-2 (5-3-2) Караваеву и Марио, когда тот вернется в строй, будет сложно выиграть у него конкуренцию?

— Когда поправится Марио, будет играть он. Фернандес вне конкуренции на этой позиции.

Константин Тюкавин. «Тюкавин легко может оказаться в «Зените». В переход Сперцяна в «Ювентус» не верится». Мнение Корнеева

Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
0
Читайте также
FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии на международные соревнования
Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»
Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ
Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кержаков считает, что РПЛ сильнее чемпионата Сербии по футболу

Федотов: «По такому полю в Воронеже нужны более легковесные игроки, чтобы глубоко не проваливались»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости