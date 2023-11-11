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Сегодня, 13:25

Корнеев: «Сперцян не слабее Захаряна, но в переход в «Ювентус» не верится»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» сравнил по игровому уровню полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

— Ваш прогноз: когда в Европу уедет Сперцян?

— Летом 2024 года.

— Не закиснет ли он в нашей лиге?

— Он развивается в прекрасном клубе, под руководством сильного тренера. Нет времени закисать.

— В клуб какого уровня Сперцян может перейти? Верите, что недавно скауты «Ювентуса» просматривали его на матче сборной Армении?

— Это, на мой взгляд, вбросы некоторых деятелей. Для того чтобы оказаться в «Ювентусе», надо пройти определенный путь, придерживаясь спортивного плана.

— Сперцян сопоставим по своему уровню с Захаряном? Сильнее, слабее? Потянул бы, допустим, в том же «Реал Сосьедаде»?

— Сперцян не слабее Захаряна, а в некоторых компонентах игры даже посильнее.

— Кстати, не ошибся ли Захарян с переходом в «Сосьедад»? Не слишком ли высокая для него планка?

— В целом отъезд в Европу ошибкой не назову. Но на данном этапе, при нынешнем составе «Сосьедада», шансы заиграть там у Захаряна — мизерные. Он не готов к такой конкуренции!

Константин Тюкавин. «Тюкавин легко может оказаться в «Зените». В переход Сперцяна в «Ювентус» не верится». Мнение Корнеева

Арсен Захарян
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ювентус
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Мухин на следующей неделе вернется в Москву для продолжения реабилитации
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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