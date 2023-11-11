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Гладилин объяснил, почему для «Спартака» станет испытанием матч с «Ростовом»

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящей встречи команды с «Ростовом» в матче 15-го тура РПЛ.

«Для нынешнего «Спартака» испытанием является матч с любой командой без исключения. А «Ростов» сейчас вышел из кризиса. У команды опытный тренерский штаб и квалифицированные игроки в составе. Так что, проблем у москвичей будет много.
На данный момент для «Спартака» не имеет особого значения, дома играть или на выезде. Фактор своего поля важен, когда у команды поставлена игра. А в противном случае в гостях выступать даже легче», — приводит Vprognoze.ru слова Гладилина.

«Спартак» примет «Ростов» 12 ноября на своем поле. Начало игры — в 19.30 (мск).

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком, ростовчане идут на 11-й строчке с 17 очками.

Источник: Vprognoze.ru
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3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
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 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
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 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
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12
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13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
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15
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