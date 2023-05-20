Бывший спортдир «Зенита»: «Промеса несправедливо критикуют. Он всегда выкладывается!»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал, что, на его взгляд, нападающий «Спартака» Квинси Промес не испытывает проблем с мотивацией.

— Квинси нередко журят за то, что он нестабилен: сильные матчи чередует с бледными, может, где-то не хватает мотивации.

— Несправедливая критика! Промес всегда выкладывается по полной программе, действует с максимальным настроем. По-другому он не может. Просто не все матчи ему удаются.

— О Зиньковском вы по-прежнему высокого мнения?

— Да, высокого. Но этого игрока нужно постоянно встряхивать ментально.

— А ведь в колоде Абаскаля есть еще и Мозес.

— Думаю, он останется в запасе.

В сезоне-2022/23 Промес провел 24 матча в РПЛ, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

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