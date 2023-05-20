В «Пансерраикосе» опровергли слухи об интересе к Менделю
Технический директор «Пансерраикоса» Апостолос Ливанос отреагировал на слухи о том, что клуб заинтересован в подписании полузащитника воронежского «Факела» Андрея Менделя.
«Наш клуб не делал никаких предложений «Факелу» по Менделю. Мы вообще ничего не знаем об этом игроке и не заинтересованы в нем», — приводит слова Ливаноса Sport24.
В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за «Факел» 24 матча и не отметился результативными действиями.
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|6
|5
|51-24
|54
|
3
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|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
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|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
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|46
|
6
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|12
|7
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|43
|
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|42
|
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|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
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|27
|11
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|12
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|
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|
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|8
|6
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|29-42
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|
12
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|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
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29 тур
30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6
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