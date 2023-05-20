В «Пансерраикосе» опровергли слухи об интересе к Менделю

Технический директор «Пансерраикоса» Апостолос Ливанос отреагировал на слухи о том, что клуб заинтересован в подписании полузащитника воронежского «Факела» Андрея Менделя.

«Наш клуб не делал никаких предложений «Факелу» по Менделю. Мы вообще ничего не знаем об этом игроке и не заинтересованы в нем», — приводит слова Ливаноса Sport24.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за «Факел» 24 матча и не отметился результативными действиями.