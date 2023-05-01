Игнатьев — о 17-й отставке в РПЛ: «Непрофессиональный и любительский подбор кадров нашими клубами»

Российский тренер Борис Игнатьев объяснил, почему в чемпионате России произошла уже 17-я отставка главного тренера.

«Есть много факторов, почему в этом сезоне, несмотря на отсутствие еврокубков, в РПЛ уже семнадцатая тренерская отставка. Первое, и самое главное — непрофессиональный и любительский подбор кадров нашими клубами. В каждой команде должны быть люди, которые должна найти специалиста под задачу. Надо знать предмет футбола, или в клубах должны быть люди, которые несут ответственность за подписание того, или иного тренера. Наша тренерская школа действительно не блистает. Не видно таких масштабных специалистов. Наверное, среди всех отечественных специалистов талантливо проявляет себя Семак. Есть еще Федотов — человек, который побывал везде. Все остальные — хотят все и сразу, а такого не бывает», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

Последняя отставка в РПЛ произошла в «Факеле». В воскресенье, 30 апреля, с поста главного тренера воронежской команды ушел Дмитрий Пятибратов.