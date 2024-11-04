Джон Кордоба: «Рекорд Смолова по голам — это хороший ориентир»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу над «Оренбургом» (4:0) в матче 14-го тура РПЛ и заявил, что хотел бы стать лучшим бомбардиром клуба.

«Матч был тяжелым. Соперник приехал сюда за победой. Нам помогли во втором тайме замены. Хочу ли стать лучшим бомбардиром? Конечно. Но прежде всего это — работа всей команды. Важно, чтобы все двигались в одном направлении. Близок к рекорду Смолова по голам? Это хороший ориентир. Федор является важным игроком для нашего клуба и лиги», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. За все время колумбиец забил 53 гола за команду. У Смолова, который сейчас также выступает за «быков», 66 голов.