Константин Зырянов: «У Хиддинка и Адвоката были одинаковые ругательства. Так мы выучили нидерландский мат»

Тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов рассказал о своих методах работы и о выступлении под руководством голландцев Гуса Хиддинка и Дика Адвоката. У обоих он играл в сборной России, а у Адвоката — и в «Зените».

— Пытаюсь не кричать на футболистов. Думаю, это не имеет смысла, — цитирует RT Зырянова. — Может, и есть такие, на кого нужно повышать голос, но в своей команде за год я их пока не обнаружил. Стараюсь спокойно всё объяснять, говорю, что в их жизни ещё будут жёсткие тренеры. На меня в бытность мою футболистом порой кричали, когда я что-то неправильно делал. Хиддинк? Нет, он не кричал. Просто у них с Диком Адвокатом были одинаковые ругательства. Но это было, как правило, обращено ко всем сразу. Так мы выучили нидерландский мат.